ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಇಂಡಿಯಾಗಿಂತ ದುಬಾರಿನಾ, ಅಗ್ಗನಾ ನೋಡಿ?
ಇಂಡಿಯಾದಂತೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಂಥ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾ?
ಇಂಡಿಯಾದಂತೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನೂರು ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಬೆಲೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿವೇಶನಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಂಥ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವ ಭೂಮಿ, ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳು.. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (USDA) 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ... ದೇಶದ 48 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4,500 ಡಾಲರ್. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯ (Cropland) ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಕರೆಗೆ 6,020 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವ ಭೂಮಿಯ (Pastureland) ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ 2,000 ಡಾಲರ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇವು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಭೂಮಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ಎಕರೆ ಬೆಲೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾ?
ಅಮೆರಿಕದ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜಮೀನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಕರೆಗೆ 500 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೂ ಜಮೀನು ಸಿಗಬಹುದು. 500 ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 44 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬೆಲೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಇದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ವ್ಯೋಮಿಂಗ್, ನೆವಾಡಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜಮೀನು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗಳು ಕೂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು? ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದಾ? ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
2026ರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ... ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 735 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 23,600 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಇವು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗಳು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ?
ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಜಮೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನು ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 79ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡದೆಯೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎರಡೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮಗೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು (Surface Rights) ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಹಕ್ಕುಗಳು (Mineral Rights) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಬಹುದು. Surface Rights ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು. Mineral Rights ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಹಕ್ಕುಗಳು.
ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಖನಿಜ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂಲ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸೇರಿರಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು Mineral Rights ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಖನಿಜ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜಮೀನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಏನು ನೋಡಬೇಕು?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ : ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ : ಬಾವಿ ತೋಡಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ? ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿವೆಯೇ?
ಭೂ ಬಳಕೆ ನಿಯಮಗಳು : ಕೃಷಿ, ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ?
ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು : ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ? ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಿವೆಯೇ?
ತೆರಿಗೆಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು : ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಷ್ಟು?
ಖನಿಜ ಹಕ್ಕುಗಳು : Mineral Rights ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಬರಗಾಲದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯ, ಕೌಂಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
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