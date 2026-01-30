ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮನುಕುಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎರಡೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಇಳಿಕೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹವು 'ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವ' (Energy Saving Mode) ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಧಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು 'ಡೆತ್ ರ್ಯಾಟಲ್' (Death Rattle)
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಚೆಯ್ನೆ-ಸ್ಟೋಕ್ಸ್' ಉಸಿರಾಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಒಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ವೇಗವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಡೆತ್ ರ್ಯಾಟಲ್' (Death Rattle) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರ ನಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಾವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭ್ರಮೆಗೆ (Hallucinations) ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಪುರಾಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಶಿವ ಪುರಾಣದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಯದಿಂದ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.