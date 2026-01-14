ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆ; 45 ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಷ್ಟೇ!
Yamaraj gives terrible punishment Garuda Purana for men who have illicit relations ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಯಮರಾಜನು ಭೀಕರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ
ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದವರು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಡುಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಯಮರಾಜನು ಯಾವ ಭಯಾನಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಪ್ತಸುರಿ ನರಕ
ಈ ನರಕವು ಕಾಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಪಾಪಿಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೆಂಪು-ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಯು ಬಳಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಅಂಧತಾಮಿಷ್ಟ ನರಕ
ಸತ್ಯ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಕತ್ತಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವ್ರಜದಂಶ ನರಕ
ಇಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಪಾಪಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಹರಿದು ಅಗಿಯುತ್ತವೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತೀರುವವರೆಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹ ಗಂಭೀರ ಪಾಪವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ರೌರವ ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಯಮದೂತರು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೋವಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವವರೆಗೆ, ಅದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.