ಆಲೂ ಸೇಬು ಕಪ್ಪಗಾಗೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಂದಿನಿಂದ್ಲೇ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Kitchen Tips : ಕತ್ತರಿಸಿದ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇಬು ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೇಬು ಹಾಗೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪಾಗಬಾರದು, ಬಹಳ ಸಮಯ ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗಾಗೋದು ಸೇರಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅರೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪಗಾದ ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದ್ರಿಂದ ಅವು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆ ರಸ
ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬಳಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಇಡೀ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.
ಉಪ್ಪು ನೀರು
ನೀವು ಸೇಬು ಹಾಗೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಸೇಬು ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬು ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು 5 ರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಹಾಕಿ. ನಂತ್ರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿನೇಗರ್
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವು ನಿಂಬೆ ರಸದಂತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೇಬು ಹನ್ಣು ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹನಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಜ್ ಬಳಸಿ
ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ. ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಣ್ಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು.
ಈ ಚಾಕು ಬಳಸಿ
ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಬಳಸಬೇಕು. ಮೊಂಡಾದ ಚಾಕು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
