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- ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ: ಸಂಬಂಧದ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಹುಷಾರ್
ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ: ಸಂಬಂಧದ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಹುಷಾರ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದದ ಉತ್ತರ, ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ
ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತ-ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದು ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್ಗಳೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಚಾಟ್, ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಲಿ ಮಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದು
"ಸರಿ," "ಸರಿ," ಅಥವಾ "ನೈಸ್" ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅತಿಯಾದ ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವು ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು.
ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು
ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ "ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳಿವೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶ
ಪ್ರತಿ ಚಾಟ್ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ.
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾಯವಾಗುವುದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಬಹುದು.
ದೀರ್ಘ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವಿಮುಖವಾಗಿರಬೇಕು.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಣಕುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
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