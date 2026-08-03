ಹೂವು- ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ: ತೋಟಗಾರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ-ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿ
ಹೂವು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ, ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೂವಿನ ಗಿಡ, ತರಕಾರಿಗಳ ಸಂಜೀವಿನಿ
ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಹಲವರು ಇದಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ರಹಸ್ಯ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
ತರಕಾರಿ ಗಿಡ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಇದು ದಟ್ಟವಾದ, ಸೊಂಪಾದ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟ ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಟ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹ ಸಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸರಳ ತಂತ್ರ
ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (3 ಮಿಲಿ) ಬೆರೆಸಿ ಸಂಜೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರಾವಣದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಇದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸಿ; ಇದು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ದ್ರಾವಣವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
24–48 ಗಂಟೆ ಗಮನಿಸಿ
ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 24–48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿ 10–15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ದ್ರಾವಣಗಳು ಅಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ನೀವು ಅಂತಹ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಯು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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