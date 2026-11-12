How to iron clothes faster: ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕವರ್ ಕೆಳಗೆ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ! ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ (Hack) ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಮನೆಗೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ (ಐರನ್) ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದ, ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ 'ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್' (Aluminum Foil) ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಬೋರ್ಡ್ ಕವರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಈ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಳ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಖವು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಮರದ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಶಾಖದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ (Reflect) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಕವರ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಯಿಲ್ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಶಾಖವು ಕೆಳಭಾಗದಿಂದಲೂ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳಿ ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತಗುಲಿ, ಮಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳು
*ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
*ಬೋರ್ಡ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವ ಭಾಗವು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿ.
*ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ನಯವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
*ನಂತರ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೊದಲಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ. ಈಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿತಾಯ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಲಿನಿನ್ನಂತಹ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ವ್ಯಯಿಸುವ ಸಮಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯೂ ತಗ್ಗಿ, ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಶಾಖವನ್ನು (Temperature) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಡಿ
ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವ ಶಾಖಕ್ಕಿಂತ (Heat setting) ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ (Silk), ನೈಲಾನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಬಳಸಿ.
ದಪ್ಪವಾದ (Heavy-Duty) ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ತೆಳುವಾದ ಫಾಯಿಲ್ ಬೇಗನೆ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಿರುವ 'ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ' ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಡಿ
ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋರ್ಡ್ನ ದಪ್ಪನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಕವರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೀಮ್ (ಹಬೆ) ಐರನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ
ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಬೆಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಬೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಫಾಯಿಲ್ ಜಾರದಂತೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಿರುವ ಫಾಯಿಲ್ ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಫಾಯಿಲ್ನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪ್ (Masking tape) ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ.
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ
ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಫಾಯಿಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ, ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಹರಿದುಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ಹಾಳೆ ಹಾಕಿ.