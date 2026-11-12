ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಮಿತಾ ಥಾಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಊರ್ಮಿಳೆಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಪರಿಶ್ರಮ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಗೃಹಿಣಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕನಸು, ಆಸೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ, ರಜೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ!' ಗೃಹಿಣಿಯರ ನೋವಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ನಮಿತಾ ಥಾಪರ್
ಮನೆಯವರಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕನಸು, ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ನಮಿತಾ ಥಾಪರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ರಾಮಾಯಣದ ಊರ್ಮಿಳೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಗೃಹಿಣಿಯರ ತ್ಯಾಗ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಮಿತಾ ಥಾಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಊರ್ಮಿಳೆಯ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಊರ್ಮಿಳೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಿತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮನ ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಬದುಕು!
ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಿತಾ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ, ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಮಿತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಾವೂ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ, ರಜೆಯಿಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ!
ಗೃಹಿಣಿಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ, ರಜೆಯಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯವರ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ದೂರ ಹೋದಾಗ, ಪತಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಾಗ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಿತಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮಿತಾ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟದ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ, ಸ್ವಯಂಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಸಂದೇಶದ ಸಾರ.