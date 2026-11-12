ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಚಾನೆಲ್ ಎಂದರೆ ‘ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ’. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ‘ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ’ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆಯೇ?
ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಚಾನೆಲ್ ಎಂದರೆ ‘ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ’. ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ‘ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ’ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ರೇಖಾ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ದೂರ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರೇಖಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ರೇಖಾ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್!
ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಓದಿರುವ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ' ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಹೋದರ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದು 30 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಬಟನ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕನಸು; ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ₹21 ಸಾವಿರ!
ರೇಖಾ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟನ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸಲು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹21 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳೂ ಇದ್ದವು. ವಾರದ ಆರು ದಿನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ, ಭಾನುವಾರವನ್ನೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಡುಗೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ನಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕನಸನ್ನೂ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ರೇಖಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು!
ರೇಖಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೀತ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಖದ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಕಡೆ ವಕ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಬೆಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಮಾದರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಜೆ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರೇಖಾ ಅವರೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಫೋನ್ ನೋಡಿದಾಗ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಮಸಾಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್: ರೇಖಾ ಅವರ ಕನಸುಗಳೇನು?
ಇಂದು 30 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕನಸುಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಫೋನ್ನಿಂದ, ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.