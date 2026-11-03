Clean gold jewellery at home: ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೆವರು, ಧೂಳು, ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ದುಬಾರಿ ಹಣ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
How to clean gold chain: ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಅಥವಾ ಓಲೆಗಳು ಬೆವರು, ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಪೌಡರ್-ಲೋಷನ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮಂಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
ಹಂತ 1: ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
*ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
*ನೀರು ಕಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಹಾಕಿ.
*ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು (ಸರ, ಉಂಗುರ, ಓಲೆ) ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ.
*5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಿಸಿನೀರು ಒಡವೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 2: ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಶ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
*ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಟೂತ್ಬ್ರಶ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಒಡವೆಗಳ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
*ನಂತರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
*ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪಿಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಟ್ರಿಕ್
ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ, ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಹೊಳಪು ಬೇಕೆಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Important Warning)
ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು (Pearls) ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹರಳುಗಳು/ರತ್ನಗಳು (Precious Stones) ಇದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಡಿ! ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಹರಳುಗಳ ಅಂಟು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಹೊಳಪು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ಲೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ.
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ
ಅನೇಕರು ಬಂಗಾರದ ಸರ ಅಥವಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಳಸಿದ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಬೇಡಿ
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ (Chlorine) ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಲೋಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕದೆ, ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಪೌಚ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (Cotton cloth) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ತಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಬಹುದು.
ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ವಿಧಾನ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಅಂಟುವಾಳ ಕಾಯಿಯ (Soapnut) ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಟುವಾಳ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಆ ನೊರೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ತೊಳೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾರ ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.