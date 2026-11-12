ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಡ್ಲಿ; ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ವಿಧಾನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ, 8-10 ಗಂಟೆ ಹುದುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಳಸಿ ತಕ್ಷಣ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹುದುಗಿಸುವ ಸಮಯ
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ತಂಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೆನೆಸಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತದನಂತರ, ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬ್ಬಿದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಹುದುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಸೌಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಕದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದ್ದಾಗ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆದರೆ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಡ, 2:1 ಅನುಪಾತ ಇರಲಿ
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸುರಿಯದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚಿಮುಕಿಸಿ ನೊರೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹದವಾಗಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ನೀರಾಗಲೀ ಇರಬಾರದು, ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (2:1 ಅನುಪಾತ) ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮೃದುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
10-12 ನಿಮಿಷ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 10-12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ತಕ್ಷಣ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹುದುಗಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಾಗ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ (Fruit Salt) ಸೇರಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಲಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆದರೆ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಆವಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು, ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಖಾರವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸಿ!
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