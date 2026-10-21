ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. 2026ರ World Whisky Masters ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾವನ್ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಡಲ್’ ಗೆದ್ದರೆ, ಇಂದ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನ Global Spirits Awardsನಲ್ಲಿ ‘Best World Whisky’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಮೃತ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಅಲೆ; ಅಮೃತ್, ಇಂದ್ರಿ, ಗೋದಾವನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ!
ಭಾರತವೆಂದರೆ ವಿಸ್ಕಿ ಸೇವನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಕೇವಲ ವಿಸ್ಕಿ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕಾಚ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
ಗೋದಾವನ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿ ಸಾಧನೆ
2026ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ World Whisky Masters ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೋದಾವನ್ (Godawan) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಡಲ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ Global Spirits Awards ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ್ರಿ (Indri) ‘Best World Whisky’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ವಿಸ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಅಮೃತ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ (Amrut) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಜಗದಾಳೆ ಕುಟುಂಬ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಿಶ್ರಿತ ವಿಸ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಪೀಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಭಾರತದ ವಿಸ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಭವಿಷ್ಯ
ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ತಯಾರಕರು ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ್ನಿಂದ ಇಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾವನ್ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.