ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಓಲೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಓಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. 2 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ಬೆಸ್ಟ್.
ಮುತ್ತಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಈ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಎಲೆಯ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಓಲೆಗಳು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
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