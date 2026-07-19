ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚೇ? ಗಿಡ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವ ಚಿಂತೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಸರಳ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ (Tulsi Plant) ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ 'ಮೂಲಿಕೆಗಳ ರಾಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೀಟಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಅಫಿಡ್ಸ್ (Pests) ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಹೀರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಅದು ಒಣಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿದರೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರತೆ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವೇ ಉತ್ತಮ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ್ರಾವಣ':
ಈ ಸರಳ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು:
- ಕರ್ಪೂರ (Camphor): ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೆಲ್ಲ (Jaggery): ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರಾವಣವು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ (Turmeric): ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂಟಿ-ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರದ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ. ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ.
ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೀಟಗಳಿರುವ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅರಿಶಿನವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆಗೆ ಹೊಸ ಕೀಟಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲವು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಸ್:
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂವುಗಳು (ಮಂಜರಿ) ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡವು ಹೆಚ್ಚು ಕವಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿಡಿ.