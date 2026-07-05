ಗಿಡದ ಈ ಭಾಗ ತೆಗೆದು, ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ.. ಬಾಡಿದ ತುಳಸಿ ಕೇವಲ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗುತ್ತೆ!
Tulsi plant care tips: ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಟವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಮತ್ತೆ ಹಸಿರಾಗುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ
ಮತ್ತೆ ಹಸಿರಾಗುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ
ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡವೂ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರಾಗಿಸಬಹುದು. ಆ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ತುಳಸಿ ಹೂವು/ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ
ತುಳಸಿ ಹೂವು/ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ
ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ತುಳಸಿ ಹೂವು/ಬೀಜಗಳು ಬರುವುದು. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಗಿಡವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಕ್ರಮೇಣ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬೀಜಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬಂದು ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ)
ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ)
ಅನೇಕರು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಚೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡದ ಮಣ್ಣು ಅತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಂಡದ ಕೆಳಗಿನ ರಂಧ್ರ (Drainage hole) ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನೀಡಿ. ಫಂಗಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ.
ಸರಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಅಗತ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಅಗತ್ಯ
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಿಡವು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಬಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಹೀರುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Neem Oil) ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೊಂಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
ಗೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕ
ಗೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕ
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ 'ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್' ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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