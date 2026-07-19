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- Crocodile In Hostel: ಕೋಟಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮೊಸಳೆ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಕ್
Crocodile In Hostel: ಕೋಟಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮೊಸಳೆ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಕ್
ಕೋಟಾದ ಬೋರ್ಖೆಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದರ ಮೆಸ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮೊಸಳೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿಯೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಸ್ಗೆ ಮೊಸಳೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋರ್ಖೆಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಸರೀಸೃಪ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.
ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಡುಗೆಯವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸರೀಸೃಪವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆದರಿದ ಮೊಸಳೆಯು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಮೊಸಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸರೀಸೃಪವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಚಂಬಲ್ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೀಪ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು, ಮೊಸಳೆಯು ಊಟದ ಮೆನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಹಾರದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಇದು ಮೊಸಳೆಯಲ್ಲ, ಉಡ (monitor lizard) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಮೊಸಳೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಘಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.