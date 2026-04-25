- Home
- News
- India News
- ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ವೈರಲ್
Raghav Chadha joins BJP: ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಈಗ ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಿತಿಯ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಜಾ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ
ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ (AAP) ತೊರೆದು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (BJP) ಸೇರಿರುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ, ರಾಘವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಣಿತಿ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ಪರಿಣಿತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದೇ ನಟಿ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಕಾಲಚಕ್ರ ಹೇಗೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ ನೋಡಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಘವ್-ಪರಿಣಿತಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜವೈಭವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಮಗ 'ನೀರ್' ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪಯಣ
ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 'ನೀರ್' (Neer) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಿತಿಯ ಹೆಸರಿನ 'ನೀ' ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಹೆಸರಿನ 'ರ' ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು 'ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"I don't want to marry any politician. I don't want to marry any politician ever," said @ParineetiChopra in a fun #RapidFire with me a few years back https://t.co/FMThcsHIwUpic.twitter.com/eQfizKS4ja
— Faridoon Shahryar (@iFaridoon) April 2, 2023
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ