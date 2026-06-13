ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ ನೋಡಲು ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಕಲೆ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಈ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆನೆ ಆಕಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆನೆ ಆಕಾರದ ಇಯರಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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