Kannada

GenZ ಹುಡುಗಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು!

fashion Jun 13 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and instagram others
Kannada

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ ನೋಡಲು ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಕಲೆ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: peacockjewel Instagram
Kannada

ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಈ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: orange_yew_curios Instagram
Kannada

ಜಿರಾಫೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಜಿರಾಫೆ ಶೈಲಿಯ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: just_lil_things_ Instagram
Kannada

ಲೆಪರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಚಿರತೆ ಶೈಲಿಯ ಈ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: just_lil_things_ Instagram
Kannada

ಆನೆ ಆಕಾರದ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆನೆ ಆಕಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆನೆ ಆಕಾರದ ಇಯರಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: clayquisit
Kannada

ಡಾಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರಿಂಗ್

ನಾಯಿ ಆಕಾರದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ನೋಡಲು ಸರಳ, ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು GenZ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.
Image credits: gzpeishang Instagram

Sargun Mehta: Gen Z ಹುಡುಗೀರಾ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ 6 ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

Anklet Designs: ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೀಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ: ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್!

ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್