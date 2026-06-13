ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. Gen Z ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವೂ ಬೂಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಪಂಜಾಬಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಸೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಗುನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸೂಟ್ನ ಬಾಟಮ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ.
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