Kannada

Gen Z ಹುಡುಗೀರಾ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ 6 ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್‌ನಂತೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವ Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ನಟಿ ಸರ್ಗುನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಈ 6 ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Jun 13 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
Kannada

ಪಿಂಕ್ ಬೂಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೂಟ್

ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್. Gen Z ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವೂ ಬೂಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಪಂಜಾಬಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್

ಗೆಳತಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸೂಟ್‌ ಬದಲು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಈ ಸೂಟ್ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಪಲಾಝೋ

ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮೆರೂನ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಲೂಸ್ ಪಲಾಝೋ ಧರಿಸಿ. ಕುರ್ತಿ ಮೇಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಪರ್ಪಲ್ ಎ-ಲೈನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್

ಜರಿ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪರ್ಪಲ್ ಎ-ಲೈನ್ ಸೂಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಸೂಟ್‌ನ ಬಾಟಮ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ನೀವು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Image credits: Instagram
Kannada

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಸೂಟ್

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Image credits: Instagram
Kannada

ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಸೂಟ್

ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಸೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಗುನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸೂಟ್‌ನ ಬಾಟಮ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. 

Image credits: instagram/Sargun Mehta

Anklet Designs: ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೀಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ: ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್!

ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ರೀತಿ ಈ 6 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ