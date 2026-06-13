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ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೀಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ: ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್!

ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Jun 13 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ರೈನ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್

ರೈನ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮಲ್ಟಿ ಬೀಡೆಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಮಲ್ಟಿಬೀಡೆಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

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ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಬೀಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಬೀಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ಹಸಿರು-ನೀಲಿ ಬೀಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್‌ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀಲಿ-ಹಸಿರು, ಪಿಂಕ್-ಹಳದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಝಾಲರ್ ಶೈಲಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಗೆಜ್ಜೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಝಾಲರ್ ಶೈಲಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಿ ವೆಕೇಷನ್ ಟ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

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