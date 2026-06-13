ರೈನ್ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಬೀಡೆಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಬೀಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀಲಿ-ಹಸಿರು, ಪಿಂಕ್-ಹಳದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಝಾಲರ್ ಶೈಲಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಿ ವೆಕೇಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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