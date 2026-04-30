ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ.
ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ IMD ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
IMD ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ವಿದರ್ಭದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ನಂತರ, ಮೇ 1 ರಿಂದ ಮೇ 3 ರವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಅಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಭರಿತ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 1 ರವರೆಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾನಂನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 3 ರವರೆಗೆ ಇದೇ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು IMD ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. IMD ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳ (Western Disturbance) ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತದಂತಹ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3.1 ರಿಂದ 5.8 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಫ್ (trough) ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಕ್ಷವು ಸುಮಾರು 75°E ರೇಖಾಂಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 30°N ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 0.9 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೈಋತ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿದ್ದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಎರಡು ಟ್ರಫ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿವೆ: ಒಂದು, ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಉಪ-ಹಿಮಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮೇ 2, 2026 ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. (ANI)
