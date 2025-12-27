Amur Falcon birds: ಅಮುರ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮಣಿಪುರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿವೆ. 'ಅಪಪಾಂಗ್' ಎಂಬ ಫಾಲ್ಕನ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 6,100 ಕಿ.ಮೀ ಹಾರಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಖಂಡಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಂಗೈ ಗಾತ್ರದ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಸಮುದ್ರ, ಬೆಟ್ಟ, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಖಂಡಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದರೆ ಅಮುರ್ ಫಾಲ್ಕನ್ (Amur Falcon) ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಹಾರಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಅಪಪಾಂಗ್ನ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ: ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಎಡೆಬಿಡದ ಹಾರಾಟ!
ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ 'ಅಪಪಾಂಗ್' ಎಂಬ ಫಾಲ್ಕನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹಾರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಟು, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೊಂಬು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ.
ಅಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಹು: ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿ, ಒಂದೇ ಗುರಿ
ಉಪಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಉಳಿದ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಾದ 'ಅಲಾಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಅಹು' ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಹಳದಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಅಲಾಂಗ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು 5,600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಕೀನ್ಯಾ ತಲುಪಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೆಂಪು ಟ್ಯಾಗ್ನ 'ಅಹು', ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾರಿ ಸೊಮಾಲಿಯಾಕ್ಕೆ 5,100 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಹು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (X) ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಒಗಟು!
ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WII) ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದೆ. ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದ ಒಕಾವಾಂಗೊ ಡೆಲ್ಟಾದಿಂದ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಕ್ಸಾಫುನ್ ವರೆಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳ ದಣಿವರಿಯದ ಹಾರಾಟವು ಕೇವಲ ವಲಸೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಡಿಯಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ
ಈ ಅಮುರ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇವುಗಳ ಹಳೆಯ ವಲಸೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾರಾಟವು ಪಕ್ಷಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಈ ಪುಟ್ಟ 'ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ' ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.