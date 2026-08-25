ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿ 3,400 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹5,500 ದಂಡ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,400 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಿನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲಂಕಾರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹5,500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಕಾರಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3,400 ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತು
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಯುವಕ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಕರ್ವಾರ್ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೇಯಸಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ 'ಮೇಕ್ಓವರ್' ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವತಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಡೋರ್, ಬಾನೆಟ್, ಬೂಟ್, ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 3,400 ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ್ದವು.
ಫೋಟೋ ವೈರಲ್, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸುಳಿವು
ಕಾರಿನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪದ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವೈರಲ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು, ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕಾರನ್ನು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಥಾಟಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವುದು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹5,500 ದಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರಿಗೂ 'ವಾಶ್'
ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಾರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ₹5,500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗುರುತನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಕ್ಓವರ್ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ಗಳ 'ಕಾರ್ ವಾಶ್'ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಎಚ್ಚರ
ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಮೋಜಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ರೆಂಡ್ನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲು ಕಾರಿಗೆ 3,400 ಮುತ್ತು... ವೈರಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ₹5,500 ದಂಡ! ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.