ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಆರಾಧನೆಯ ಈ ದಿನ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ. ಅನುಪಮಾ ಗೌಡರ ಈ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ. ಅನುಪಮಾ ಧರಿಸಿರುವ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ. ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಜರಿ ಇರುವ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ಈ ಹೆವಿ ಅಗಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಲುಕ್ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಐದನೇ ದಿನ ಸ್ಕಂದಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ. ಅನುಪಮಾ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದಿರುವ ಹಳದಿ ಸೀರೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರನೇ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು. ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೆರಗು ಬಂದಿರುವ ಈ ಮೈಸೂರ್ ಕ್ರೇಪ್ ಸೀರೆ ತುಂಬಾನೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಏಳನೇ ದಿನ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ಬೂದು ಬಣ್ಣ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಸೀರೆಯ ಬದಲು ಅನುಪಮಾ ಧರಿಸಿರುವಂತೆ ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಧರಿಸಿ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮಹಾಗುರಿಯ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸಿದ್ದಿದಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ನವಿಲು ಹಸಿರು. ಅನುಪಮಾ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
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