ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 'ಭೇಟಿಯ ಸಮಯ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 'ಪೋಷಣೆಯ ಸಮಯ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರು ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ , ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ‘ವಿಸಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್’ (ಭೇಟಿಯ ಸಮಯ) ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ‘ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್’ (ಪೋಷಣೆಯ ಸಮಯ) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಚೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಳಿಕ ಮಗು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪೋಷಣೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಭೇಟಿ" ಬದಲಿಗೆ "ಪೋಷಕರ ಸಮಯ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ "ಭೇಟಿ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಸಮಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. "ಭೇಟಿ" ಎಂಬ ಪದವು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ "ಇದು ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೋಷಕರು ಅತಿಥಿಯಲ್ಲ
ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರು ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲ. ವಿಸಿಟೇಷನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಬಂದು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್’ ಎಂಬ ಪದವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. "ಭೇಟಿ ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪೋಷಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರು ಸಂದರ್ಶಕರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸರಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು. “ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆ ಮಗುವಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಕೇಸ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. "ಪೋಷಕತ್ವದ ಸಮಯ" ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.