Louisa Khovanski: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಮಾಡೆಲ್ ಲೂಯಿಸಾ ಖೋವಾನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಈಕೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೋಚಕ ಪಯಣದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಕಲೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಹೊಳೆಯಂತೆ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾದ ಟೊರಂಟೊ ನಿವಾಸಿ, 32 ವರ್ಷದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್ ಲೂಯಿಸಾ ಖೋವಾನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಲೂಯಿಸಾ ಕೇವಲ ಅಂದವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೋಕದ ದೈತ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಹೌದು. ಲೂಯಿಸಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್' ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿವೆ. ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರುತ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ
ಲೂಯಿಸಾ ಸ್ವತಃ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಜಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000 ಪೌಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಜನರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಲೂಯಿಸಾ, "ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನೆಮಾ ತಾರೆಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅಂದವಾದ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲೂಯಿಸಾ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಮ್, ಲೂಯಿಸಾ ಅವರಂತಹವರಿಗೆ ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಲಾಭದಾಯಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪವಾಡದಂತಿದೆ. ಇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಎತ್ತರಕ್ಕಾದರೂ ಏರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.