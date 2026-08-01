Reddit Viral Post: ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಶೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ತನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಖರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಾದ ಎಚ್ಆರ್ (HR) ಚಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಚ್ಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
@Puchkipie ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಇಂಡೀಡ್' (Indeed) ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಂಪನಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (CTC) ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಎಚ್ಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಖರ ವೇತನ (In-hand salary) ಎಷ್ಟು?" ಎಂಬ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಡ, ಕಂಪನಿಯ ಎಚ್ಆರ್ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಳಲು
"ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳುವುದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೇ? ಕನಿಷ್ಠ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಹೀಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ತೋರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಬೆಂಬಲ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ! ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುರಹಂಕಾರ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಚ್ಆರ್ನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೇಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹಕ್ಕು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೇ ಕೆಲಸ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹಕ್ಕು
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ 'ಸಿಟಿಸಿ' (CTC) ಮತ್ತು 'ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್' (In-hand) ಸಂಬಳದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹಕ್ಕು. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹಣದ ಹಪಾಹಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೈಜ ಸವಾಲುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.