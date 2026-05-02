Haridwar Controversy: ಪವಿತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರದ ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಲಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ನೋಡದೆ, ತಾಯಿ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರವು ಈ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯೂ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹರಿ-ಕಿ-ಪೌರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪ ಕಳೆಯಲು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಘಾಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಇಳಿಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮಾನವೀಯ ಗುಣವೇ ಆದರೂ, ಮಹಿಳೆಯು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಅತೀವ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ
ನಾಯಿಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಚಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಕ್ತರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು" ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಡೆದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ತನಗೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ವಾದಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳಿಸಿತು. ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಗಲಾಟೆ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ವಾದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೇಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇವರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಲುವು.
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ನಿಲುವು
ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವೇ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ಪವಿತ್ರತೆಗೇನೂ ದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ನಾಯಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮುಜುಗರದ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇತರರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.
