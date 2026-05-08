Bihar wedding tragedy: ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವರನು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾವಿನ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೇ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ವರನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ವಧುವಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯ ದಿಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ವರನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ವರನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ವಧುವಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾವುಕ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ದಿಬ್ಬಣವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಧುವಿನ ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟಿತ್ತು. ವರನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮಹದಾಸೆ ಮತ್ತು ಅತೀವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ವರನ ಕಾರು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಯಿತು. ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ವರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದನು. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮವಿರಬೇಕಾದ ದಿನವೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುರಂತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ವರನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ
ಒಂದೆಡೆ ಮಗನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ವರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ವಧುವಿನ ಮನೆಯವರು ಮಗಳ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮೃತ ವರನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನೇ (ಮೈದುನ) ವಧುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಿರಿಯರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ತದನಂತರ, ಮೃತ ವರನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಘಟನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಇದನ್ನು "ಕುಟುಂಬದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ದೂಡಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಾಗ, ಅಂತಹ ತೀವ್ರ ಶೋಕಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾನವ ಸಂವೇದನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಮದುವೆ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರನು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ವಧುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವರನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅಂದೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
