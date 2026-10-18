DIY coconut oil Kannada: ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ! ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವಿಲ್ಲದ 100% ಶುದ್ಧ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವು ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ವರ್ಜಿನ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ (Virgin Coconut Oil) ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಲೆಕೂದಲಿಗೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - 2 ರಿಂದ 3 (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು)
ನೀರು - ರುಬ್ಬಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ (ಸೋಸಲು)
ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆಯಿರಿ
*ಕತ್ತರಿಸಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, 1 ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ (Smooth ಆಗಿ) ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು, ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಉಳಿದ ಕಾಯಿ ಪುಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಹಾಲು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆನೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ (Cover Hack)
*ಈ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ..
*ಸೋಸಿದ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಗಾಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ.
*ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ (Hang ಮಾಡಿ) ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಿ.
*2-3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲಾ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಕೆನೆ (Coconut Cream) ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಹೊರಹಾಕಿ
*ಕವರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ.
*ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.
*ಈಗ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಟ್ಟಿ ತೆಂಗಿನ ಕೆನೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಈ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೆನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ (ಕಡಾಯಿಗೆ) ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
*ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನೆಯೆಲ್ಲಾ ಕರಗಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
*ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
*ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸೋಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಸಿದ್ಧ!
ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Uses & Benefits)
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ: ತಲೆಹೊಟ್ಟು (Dandruff) ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಡೀಷನರ್.
ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಮಾಲಿಶ್ಗೆ (Baby Massage) ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಸೀರಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆಗೆ: ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್' (Good Fats) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.