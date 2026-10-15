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- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪದೇಪದೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಡಿ ಸಾಕು.. ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪದೇಪದೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಡಿ ಸಾಕು.. ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
Kitchen storage hacks: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೂ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ..
ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಮೊಳಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಮೊಳಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವೇ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು! ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟ್ರಿಕ್
ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟ್ರಿಕ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೇ ಸಾಕು!
ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ!
ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ!
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 'ಸೋಲನೈನ್' ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ). ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಇಡಿ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ!
ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ!
ಇದರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಈ 2 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಈ 2 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಿರುವ ಕಡೆ ಇಡಬೇಡಿ. ತಂಪಾದ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಇಡಬೇಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಮೊಳಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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