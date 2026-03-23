Rice for Plants: ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೂವು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ 'ಜೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್' (ಶೂನ್ಯ ಖರ್ಚಿನ) ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಾಸವಾಳ, ಗುಲಾಬಿ, ಕನಕಾಂಬರ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧರಾಜ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹ ಈ ದ್ರಾವಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾನಿಕ್. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶೋ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಉಳಿದ ಅನ್ನ: ಸುಮಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು.
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು: ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಬಿಳಿ ನೀರು (ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ಲೀಟರ್).
ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳೇ ಮೊಸರು: ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು (ಇದು ಎಷ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು).
ಅನ್ನವನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವುದು
ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವು ಹುಳಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು (Microbes) ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ
ಹಳೇ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಿಯಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
*4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹುಳಿಯಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ (ಅನ್ನದ ಕಣಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕರಗುವಂತೆ).
*ಈ ಅನ್ನದ ನೀರಿಗೆ, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ.
*ಈಗ ನಿಮ್ಮ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್' ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು!
ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ
ಈ ತಯಾರಾದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು (ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ).
ಪ್ರಮಾಣ: 1 ಲೀಟರ್ ತಯಾರಾದ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ.
ಈ ತೆಳುವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಹಗಲಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ (ಸಂಜೆ 6ರ ಮೇಲೆ) ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
*ನೀವು ಬಳಸುವ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದರೆ ಇರುವೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
*ಮನೆಯ ಒಳಗಿರುವ (Indoor) ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹುದುಗಿಸಿದ ವಾಸನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (Fungus) ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ
ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 'ಮಲ್ಚಿಂಗ್' ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ಹರಡಿ, ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು (Trimming) ಅಥವಾ ಮರುನಾಟಿ (Repotting) ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಸ್ಯವನ್ನು 'ಶಾಕ್'ಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.