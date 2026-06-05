ಮಾಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ದಾಸವಾಳ ಹೂ ದಿನಾ ಅರಳುತ್ತವೆ
How to get more flowers on hibiscus plant: ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಹೂ ಬಿಡದ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಒಣಗಿದ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಗೊಂಚಲುಗಟ್ಟಲೆ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಗೆ
ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಗೆ
ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡದ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಹೂವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು (Hibiscus Flowers) ಗುಲಾಬಿ, ಬಿಳಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಂತಾದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಾಸವಾಳವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭ
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭ
ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡವೇನೋ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು (Trick to Increase Hibiscus Flowers) ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಿಧಾನ
ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಿಧಾನ
ಪ್ರೂನಿಂಗ್ (ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ) ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ನೀವು ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸವರುವಾಗ (ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ), ಗಿಡದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಗಿಡವು ಕೇವಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಸಮಯವು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಗಿಡದ ಒಣಗಿದ, ಸತ್ತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತುದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡವು ಅಗಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಬೆಗಳು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳು ಎಂದರ್ಥ.
ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ
ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ
ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಬಿಸಿಲು: ದಾಸವಾಳಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡವು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಿ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕುಂಡ : ದಾಸವಾಳದ ಬೇರುಗಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು (ಜಲಾವೃತವಾಗುವುದನ್ನು) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹಗುರವಾಗಿ, ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು, ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕುಂಡದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು (Drainage holes) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ನೀರು: ನೀರು ಹಾಕುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ನೀರು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಓವರ್ವಾಟರಿಂಗ್ (ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ)ನಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೋಗಬಹುದು.
ಗೊಬ್ಬರ
ಗೊಬ್ಬರ
ಹೂವುಗಳಿಗೆ ರಂಜಕ (Phosphorus) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ (Potassium) ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಂಜಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಗೊಬ್ಬರ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಚಹಾದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ: ಇವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಕುತ್ತಿರಿ.
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