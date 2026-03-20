ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುತ್ತೆ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುವ ಗಿಡವೂ ಹೌದು. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ.

life Mar 20 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ನೀರು

ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. 10-15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.  

ಸೋಡಾ ನೀರು

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 1 ಮಗ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅರಿಶಿನದ ನೀರು

ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ತಗುಲಿದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರೋಗಾಣುಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್

ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾನಿಕ್ ಇದ್ದಂತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಟೀ ಪುಡಿಯ ಬಳಕೆ

ಟೀ ಪುಡಿಯು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ. ಟೀ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಟೀ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಗಿಡವನ್ನು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

