ಅದು ಕಚೇರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಹೌದು, ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ..
ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವುದು, ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು, ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ.
ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸೀಮಿತ (Limited) ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳವು ವಿಶಾಲವಾದಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಭಾವನೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪರಿಚಿತತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ
ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅರಿವು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಪರಿಸರವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ
ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವೇ ಆದ್ರೂ ದೀರ್ಘವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಈ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೆ
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಹತ್ತುವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕ್ಷಿಪ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅನುಕೂಲತೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೋಚರಿಸುವಾಗ, ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಥವಾ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.