ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಟನ್ಗಳು ಏಕಿವೆ?, 99% ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
Dual Flush Toilet Benefits: ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಟನ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು. ಈ ಎರಡು ಬಟನ್ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು
ಬೆಳಗಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಲಿ(Western style)ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಬಳಕೆ
ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು. ಈ ಎರಡು ಬಟನ್ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಫ್ಲಶ್ ಬಟನ್ಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ?
ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಲಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎರಡು ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣದು. ಸಣ್ಣ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಟನ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ(ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ)ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಬಟನ್ ಉದ್ದೇಶ
ದೊಡ್ಡ ಬಟನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಲ (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ) ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಫ್ಲಶ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾದ ಹರಿವು ಕಮೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಬಟನ್ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ನೀರಿನ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.
ಬಟನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು
ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಬಟನ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಮೋಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು?
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು, ಸಿಲಿಕೋನ್ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಅಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬಟನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲು ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗತಿಯ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಲಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.