ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.. ಲೋಳೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ
Crispy bhindi fry tips: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅದರ ಲೋಳೆ ಅಥವಾ ಅಂಟಂಟಾದ ಗುಣ ನೆನಪಾಗಿ ಹಲವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಬ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಐಡಿಯಾ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಈ ಲೋಳೆ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದವರೆಗೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಈ ಲೋಳೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತಾ?
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಗುಟಾದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂಟಂಟಾಗಿ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನೀರು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗೆ ತಾಜಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿರುವಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಜಿಗುಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತಾಜಾವಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸಿ.
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರೇ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಲೋಳೆ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಹಗುರವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ನೀರನ್ನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಲೋಳೆ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಶೆಫ್ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಂಬೆಯ ಹಗುರವಾದ ಆಮ್ಲವು (Acid) ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೂಪಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಜಿಗುಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಲೋಳೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪಲ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಲು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಗುರವಾಗಿ ತವದ ಮೇಲೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಲೋಳೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಜಿಗುಟುತನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
