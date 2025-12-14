YouTubeನಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
YouTube Golden Play Button benefits: ಹೀಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಕೆ
ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಟೈಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ?
ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಿಕೆಯು ನೇರವಾಗಿ ವೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ಗಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ 1,000 ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 1,000 ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು $2 (ಸುಮಾರು 166 ರೂಪಾಯಿ)ಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓರ್ವ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು $4 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 35.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಆದಾಯ
ನಿಮ್ಮ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಬೆಳೆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ ಕೇವಲ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ?
ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ YouTube ನಿಂದ ಬರುವ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. YouTube ಕಂಟೆಂಟ್ YouTube ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯ (professional income) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. YouTube ಗಳಿಕೆಯು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು YouTube ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 44AD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ₹3 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ 6% ಅನ್ನು ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ YouTube ನಿಂದ ಬರುವ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದಾಯದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು
ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆ/ಸೌಲಭ್ಯವು ₹20,000 ಮೀರಿದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 194R ಅಡಿಯಲ್ಲಿ TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
