ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲದು, ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ ಏನು
ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಕೇವಲ ದಂತ ಪ್ಲೇಕ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಕಾರಣಗಳು, ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹೇಗೆ:
ನಿಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಬಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಿ ಉಸಿರಾಟ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದಂತ ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ
ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಒಸಡು ಸೋಂಕು, ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅನುಚಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ:
ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಆಹಾರ, ಟೇಬಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಳಪೆ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು:
ಮರದ ತುಂಡು, ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ಆಟಿಕೆಯ ಭಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿರಂತರ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು?
ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು:
ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಒಸಡುಗಳು
ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನ
ಅತಿಯಾದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು
ತಿನ್ನಲು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮಾರ್ಗಗಳು
ಪರಿಹಾರವೇನು?
- ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು : ನಾಯಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು. ದೈನಂದಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ದಂತ ಅಗಿಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ: ದಂತ ಅಗಿಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಿಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ದಂತ ನೀರಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ದಂತ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಬಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ: ಹಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಯಿ ಆಹಾರವು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯ ಉಸಿರು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹಲ್ಲುನೋವು, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
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