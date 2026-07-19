ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಕೆಳಗೆ ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿವೆಯಾ? ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ
ನೀವು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು? ಯಾವ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದರೊಳಗೆ 1 ರಿಂದ 7ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಅದು ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತ (Plastic Resin Codes) ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಬಳಸಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು? ಈ ಕುರಿತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದವು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 'ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ' (SPI) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 1 ರಿಂದ 7ರವರೆಗಿನ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 7ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಯಾವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ?
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಸಂಖ್ಯೆ 1 (PET ಅಥವಾ PETE)
ನಾವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು 'ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾದ' (Single-use) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿದಾಗ 'ಆಂಟಿಮನಿ' (Antimony) ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ದೇಹ ಸೇರಬಹುದು.
2. ಸಂಖ್ಯೆ 2 (HDPE)
ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು, ಶಾಂಪೂ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ.
3. ಸಂಖ್ಯೆ 3 (PVC ಅಥವಾ V)
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಸ (Lead) ಮತ್ತು ಥಾಲೇಟ್ಸ್ (Phthalates) ನಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಾರದು.
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ
4. ಸಂಖ್ಯೆ 4 (LDPE)
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.
5. ಸಂಖ್ಯೆ 5 (PP - ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್)
ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಮೊಸರು ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಔಷಧಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಧಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಸಂಖ್ಯೆ 6 (PS - ಪಾಲಿಸ್ಟೈರೀನ್)
ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಟೀ ಕಪ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, 'ಸ್ಟೈರೀನ್' (Styrene) ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನರವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು
7. ಸಂಖ್ಯೆ 7 (OTHER ಅಥವಾ PC)
ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು (20 ಲೀಟರ್), ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 1 ರಿಂದ 6ರವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಇತರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್ ಎ' (BPA) ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರೆತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಮಾನವನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ 'BPA Free' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ 2, 4 ಅಥವಾ 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ. 1, 3, 6, 7 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.