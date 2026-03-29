Bengaluru CA story: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎ ಮೀನಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬದುಕುವ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. "ನಮಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ ಕಲಿಸಿದ ಆ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ಏರಿದಾಗ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಮೀನಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತಿದೆ. "ನಮಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ತಂದ ನೆನಪುಗಳು
ಮೀನಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದವು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಭದ್ರವಾದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮೀನಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ 'ಹಸಿವು'
ಮೀನಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಹಸಿವು' ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿವನ್ನು ಹಣದಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಗುಣ ಇಂತಹ ಬದುಕಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು 'ಹಸಿವೇ' ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಲೊಪ್ಪದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಮಗೆ ಪಾಠ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಹಣದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ." ತಾಳ್ಮೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದಾರಿ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಸಲಿ ಮಂತ್ರ
ಮೀನಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು-ಕಾಸು ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಕಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದುದು. ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ 'ಜೀವನ ಪಾಠ'ಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಹಣದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಛಲದ ಫಲಿತಾಂಶ.