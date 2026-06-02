- Home
- Life
- Relationship
- ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಶುಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಶುಭ
ಜ್ಯೊತಿಷ್ಯದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಅನೇಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯಂದು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವುದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮವಾಸ್ಯೆ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ರಾತ್ರಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ
ಪೂರ್ವಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವರು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಸುವುದು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾದ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡದವರೂ ಸಹ ಏಕಾದಶಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಾರದು; ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಶುಭ ದಿನಾಂಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾತ್ರಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸುವುದು ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನವರಾತ್ರಿಯಂದು
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ದಿನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.