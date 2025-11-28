ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕುವ 'ಕಫಿಂಗ್ ಸೀಸನ್' ವಿದ್ಯಮಾನವು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು, ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಣಯದ ಹೊಸ ಅಲೆ ಏಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ 'ಕಫಿಂಗ್ ಸೀಸನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಶೀತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಮಾ-ಕೆಲ್ಲಾಮ್ಸ್ ಅವರು, ಈ ಪದವು ಹವಾಮಾನವು ಮಾನವ ಸಂಯೋಗದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದತ್ತಾಂಶವು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಹುಡುಕಾಟಗಳು, ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. 2012 ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಹ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳ ಚಕ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 1990 ರ ದಶಕದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೋಮ್ ಮಾರಾಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ನೇರ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಡೇಟಾ 'ಕಫಿಂಗ್ ಸೀಸನ್' ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಬಲ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳ ನಡುವೆ (ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಮೊದಲು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿನ್ಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಾನವ ಸಂಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಭಾವವೇನು?
ಮಾನವರು ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಡಿಯಾನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸ್ಯೂ ಕಾರ್ಟರ್ ಅವರು, ಹಸುಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಋತುಮಾನದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಳಿಗಾಲದ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
Cuffing season Winter Romance Data Shows Spike in Dating Activity