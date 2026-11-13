ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. “ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಚಿಪ್ಸ್, ವೇಫರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಜಾದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ!” – ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಗುಟ್ಟು!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಜನರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಮಜಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚು?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ @the_deliveryboy81 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಬರುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಆರ್ಡರ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿಗಳಿಗಿಂತ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
“ಭಯ್ಯಾ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ!”
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವರು, “ಭಯ್ಯಾ, ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ತಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಿಂಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಮನವಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ.
ಚಿಪ್ಸ್, ವೇಫರ್ಸ್ಗಳೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಫೇವರಿಟ್!
ತಡರಾತ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಚಿಪ್ಸ್, ವೇಫರ್ಸ್ನಂತಹ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, “ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ?” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆನಪಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ತಿಂಡಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ನಗುವಿನ ವಿಷಯವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಡರಾತ್ರಿಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಸಿವು, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು “ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ” ಎಂಬ ಮನವಿ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು; ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು.