ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಜನರು.. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನವೇಕೆ?
ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ದೇಶವದು. ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲಾಗದೆ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ದೇಶ
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟವೂ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈತಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಡ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ
ಹೈಟಿಯ ಸಿಟಿ ಸೊಲೈಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಸಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಸಿವಿನ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ‘ಬಾನ್ ಬಾನ್ ಟೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹೀಗೆ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ತಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮೊದಲು ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಕೀಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೈತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
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