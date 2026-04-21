Online Grocery Shopping Cost: ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ—ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿಸುವ 'ಅಸಲಿ ಬಾಸ್' ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಗುರಗಾಂವ್ನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ದಿನಸಿ ತಲುಪಿಸುವ 'ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್' ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವರದಾನದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಈ ಸೌಕರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ. ಗುರಗಾಂವ್ನ ಮಹಕ್ ಅಖ್ತರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆಲೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ
ಮಹಕ್ ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್—ಈ ಮೂರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ:
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 280 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್
ಇದೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ 333 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 53 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್
ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ 365 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೂ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ಗೂ ಸುಮಾರು 85 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ನಾವು ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ?
ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ಡೆಲಿವರಿ ಫೀ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೀ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವಿಧಿಸುವ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 250 ಗ್ರಾಂನಂತಹ ನಿಗದಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಯ ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ 20 ರೂಪಾಯಿಯ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು) ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಕ್ರಮಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ನೇರ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಳಸಿ
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಭಾರದ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
ಸೌಕರ್ಯದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ನೆನಪಿಡಿ, ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಡುವಿನ ಈ ಸಮತೋಲನವೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.