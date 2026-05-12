ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ವಧುವಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. 'ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್' ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಬಳೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ತೋಡಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ ಮುಖದ ಈ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುಂದರ ಮರಾಠಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ತೋಡಿಯಾ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಜಾಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಈ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಲಿ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
