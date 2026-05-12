ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್: ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
fashion May 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:bangdi.in Instagram
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ವಧುವಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. 'ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್' ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

Image credits: bangdi.in Instagram
ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆ

ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಬಳೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

ತೋಡಿಯಾ ಹಾಥಿ ಮುಖ್ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆ

ತೋಡಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ ಮುಖದ ಈ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುಂದರ ಮರಾಠಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ತೋಡಿಯಾ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ತೋಡಿಯಾ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಜಾಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆ

ಜಾಲಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಈ ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಲಿ ಮರಾಠಿ ಬಳೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

