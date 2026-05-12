ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೂ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸಿಂಧೂರ ಇಡೋದು ಏಕೆ? ಆ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಕೇಶ್ ಅವರು 1990ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ, ರೇಖಾ ಈಗಲೂ ಸಿಂಧೂರ ಇಡುವ ರಹಸ್ಯ ಇದು..
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪತಿಯ ಮರಣವಾಗಿ 36 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ರೇಖಾ ಸಿಂಧೂರ ಇಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವಿನ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಇಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಲವು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು 1990ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು. ರೇಖಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
1982ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ರೇಖಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರವೇಕೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರೇಖಾ, 'ನಾನು ಬಂದಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸುವುದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್' ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ರೇಖಾ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಆದರೆ, 1990ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಿಧನದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, 'ಇತರರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಂಧೂರ ನನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹನೀಫ್ ಜಾವೇರಿ ಅವರು, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ರೇಖಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹನೀಫ್, 'ಅದೊಂದು ಮೃದುತ್ವವಿದೆ—ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ, ಅದು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು (ರೇಖಾ) ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರೇಖಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
