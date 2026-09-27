ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನವೇ ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 5ರಿಂದ 8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಾಮ್ರ, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಈ ದಿಢೀರ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರಗಳು (ACಗಳು), LED ಟಿವಿಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪೆನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಉಕ್ಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ.
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು LED ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಡೀಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸ್, ಹೈಯರ್, ಡೈಕಿನ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪೆನಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಹಿಟಾಚಿ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ ಹೋಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಹ ಎಸಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಎಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ತಿಯಾಗರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರ, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗೋದ್ರೇಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲ್ ನಂದಿ, ಕಳೆದ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕಂಪೆನಿಯು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ
ಸತೀಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು $8,000-9,000 ರಿಂದ ಸುಮಾರು $14,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣವು ಸರಾಸರಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಸಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಡೈಕಿನ್ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನ್ವಲ್ಜೀತ್ ಜಾವಾ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಕಂಪೆನಿಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಎಂಟರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 35 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SPPL) ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ಟಿವಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಏಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕಂಪೆನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ, ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಉದ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಓಣಂ ನಿಂದ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.