ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ EVM ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
What happens to EVM after election: ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಾ? ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇವಿಎಂ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು
ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ? 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಭದ್ರತೆ
ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಭದ್ರತೆ
ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏಜೆಂಟರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ 'ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್'ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ 45 ದಿನಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಭದ್ರತೆ
ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ 45 ದಿನಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಭದ್ರತೆ
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲೂ ಇವಿಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ! ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (Election Petition) ಸಲ್ಲಿಸಲು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಡೀ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ
45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ
ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEL) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ECIL) ತಜ್ಞ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ‘ಮಾಕ್ ಪೋಲ್’ (ಅಣಕು ಮತದಾನ)
ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ‘ಮಾಕ್ ಪೋಲ್’ (ಅಣಕು ಮತದಾನ)
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಕಲಿ ಮತದಾನ (Mock Poll) ನಡೆಸಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತಾ?:
ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತಾ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ! ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.
ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ.
15 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಹಾಳಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಇಎಲ್ (BEL) ಅಥವಾ ಇಸಿಐಎಲ್ (ECIL) ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ (E-Waste) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಡಿಪುಡಿ (Crush/Recycle) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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